В Україні з’явилася перша джазова премія

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

В Україні засновано першу джазову премію Ukrainian Jazz Prize.

Про це офіційно було повідомлено на пресконференції, що проходила 25 листопада в Києві. Засновниками Ukrainian Jazz Prize виступають Український інститут та Europe Jazz Network (EJN).

Переможцям конкурсу в категорії "Найкращий український джазовий гурт 2025 року" (Best Ukrainian Jazz Band 2025) буде організовано концертний тур п’ятьма відомими європейськими джазовими площадками та виступи на церемонії нагородження в рамках Європейської джазової конференції, один день студійного запису в DUMA Studios, а також надано консалтинг з промокампанії проєкту від лейблу Pomitn.

Виступають Hyphen Dash. Фото Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Переможці у категорії "Найкращий джазовий реліз 2025 року" (Best Jazz Album Release 2025) отримають рецензії на альбом або інтерв’ю у дев’ятьох провідних міжнародних джазових медіа.

Конкурс проводитиметься щорічно, заявки вже приймаються, усі подробиці — умови, посилання на форму, склад журі — на відповідній web-сторінці Українського інституту https://ui.org.ua/sectors/projects/ukrayinska-dzhazova-premiya/ (україномовна версія) https://ui.org.ua/en/sectors-en/en-projects/ukrainian-jazz-prize-2025/ (англомовна версія). Крайній термін — 15 січня 2026 року.

До цього часу в Україні проводилися різні джазові конкурси, на яких учасники виступали наживо. Такого формату премія вручатиметься вперше.

Організатори наголошують, що окремий акцент вони роблять на музикантах, які під час війни лишилися в Україні.

Пресконференція завершилася великим концертом, в якому взяли участь артисти-початківці та майстри, які склалися вже в часи Незалежності.