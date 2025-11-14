Інтерфакс-Україна
Культура
13:39 14.11.2025

Культуру бувальщин про конотопську відьму і таврійський розпис додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

Міністерство культури додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Зокрема, серед них: "Традиція і практика просторового та ужиткового оздоблення на Миколаївщині: таврійський розпис"; "Культура побутування бувальщин про конотопську відьму".

"Відтепер місцеві громади мають вжити заходи щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини", - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомлялося, в липні Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України такі елементи: весільний обряд заплітання долі; традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині; традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області.

Теги: #культурна_спадщина #мкск

