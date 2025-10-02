Кабмін спростив процедуру відновлювальних робіт для пошкоджених від атак будинків культурної спадщини

Кабінет міністрів спростив процедуру виконання відновлювальних робіт для будинків культурної спадщини, які постраждали від російських атак.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, викладено в новій редакції порядок проведення окремих видів робіт на обʼєктах культурної спадщини в умовах воєнного стану, яким визначено механізм реагування виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, органів управління та уповноважених органів охорони культурної спадщини, спрямований на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ, повʼязаних із пошкодженням обʼєктів культурної спадщини.

Окреслено особливості виконання обстежень, проведення робіт та звітування за результатами виконаних робіт на пошкоджених обʼєктах культурної спадщини, категорії пошкоджень обʼєктів культурної спадщини та види робіт для кожної з них.

Крім того, встановлено строк надання погодження органами охорони культурної спадщини науково-проектної документації на виконання робіт на обʼєктах культспадщини, які пошкоджені внаслідок воєнних дій у період збройної агресії РФ проти України, або відмови у його наданні протягом пʼяти робочих днів з дня звернення та строк надання дозволів органами охорони культспадщини на виконання ремонту (реставраційного), протиаварійних або невідкладних консерваційних робіт на таких обʼєктах протягом трьох робочих днів.

Серед іншого, предбачено можливість надання компенсації за пошкоджене майно з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" для проведення ремонту (реставраційного) та перелік груп товарів будівельної продукції, що може бути придбана отримувачем за кошти компенсації для проведення ремонту (реставраційного).

"Справа в тому, що люди, чиї будинки постраждали від російських обстрілів та водночас є обʼєктами культурної спадщини, не могли скористатись допомогою від влади на відновлення своїх помешкань. Така ситуація була у Львові, Одесі, Києві, інших містах. Це була величезна проблема", - написав в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

