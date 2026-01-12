Інтерфакс-Україна
Події
12:23 12.01.2026

Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

1 хв читати
Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Найскладніша ситуація з енергопостачанням залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області.

"Провели селекторну нараду з усіма областями щодо стану енергосистеми та життєзабезпечення країни. У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема в Бориспільському та Броварському районах.

"Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головне завдання — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків", - написала прем'єр.

За її словами, критична інфраструктура працює безперебійно, понад 7 тис. "Пунктів незламності" розгорнуто по всій державі, рух основними магістралями забезпечено, дороги розчищає спецтехніка.

"Органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях. Тримаємо відновлення енергосистеми на контролі. Уряд у постійній координації з головами ОВА і надає всю необхідну підтримку", - додала Свириденко.

Раніше, прем'єр сказала, що суттєве покращення ситуації з електроенергією в Києві очікується ближче до четверга, 15 січня.

Теги: #київ #свириденко #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 12.01.2026
Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

11:08 12.01.2026
Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

09:37 12.01.2026
Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

08:50 12.01.2026
Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

08:24 12.01.2026
У Києві в Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникли пожежі – мер

У Києві в Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникли пожежі – мер

00:43 12.01.2026
Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

18:26 11.01.2026
У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

17:28 11.01.2026
В Києві цілодобово продовжуються відновлювальні роботи на зруйнованих інфраструктурних об’єктах – Кличко

В Києві цілодобово продовжуються відновлювальні роботи на зруйнованих інфраструктурних об’єктах – Кличко

11:46 11.01.2026
В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

21:15 10.01.2026
У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

ОСТАННЄ

Держкіно та Мінкультури необхідно надати повноваження визначати, чи несе фільм загрозу нацбезпеці - голова УКА Іллєнко

АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

Темпи просування окупантів на минулому тижні продовжили падати, але знов виросли під Покровськом – DeepState

Раді пропонують заборонити російську мову у приватних школах

Глава МЗС Норвегії: З оголошеного пакету допомоги $200 млн підуть на енергетичні потреби

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

У Києві учень 9-го класу поранив ножем учительку та однокласника, відкрита кримінальна справа - прокуратура

СБУ: викрито угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій "трофейної" зброї за час війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА