Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Найскладніша ситуація з енергопостачанням залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області.

"Провели селекторну нараду з усіма областями щодо стану енергосистеми та життєзабезпечення країни. У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема в Бориспільському та Броварському районах.

"Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головне завдання — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків", - написала прем'єр.

За її словами, критична інфраструктура працює безперебійно, понад 7 тис. "Пунктів незламності" розгорнуто по всій державі, рух основними магістралями забезпечено, дороги розчищає спецтехніка.

"Органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях. Тримаємо відновлення енергосистеми на контролі. Уряд у постійній координації з головами ОВА і надає всю необхідну підтримку", - додала Свириденко.

Раніше, прем'єр сказала, що суттєве покращення ситуації з електроенергією в Києві очікується ближче до четверга, 15 січня.