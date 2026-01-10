Інтерфакс-Україна
Події
11:40 10.01.2026

Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

2 хв читати
Фото: Мінрозвитку громад

Подача теплоносія відновлена вже до 4 тис житлових будинків у Києві з 6 тис, які у п'ятницю залишилися без опалення, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У Києві триває поетапне відновлення теплопостачання після вчорашньої масованої атаки. Титанічна робота всіх служб — за вчора та сьогоднішню ніч у столиці розпочали подачу теплоносія приблизно до 4 тисяч житлових будинків", - написав Кулеба в Телеграм у суботу.

При цьому віцепрем’єр наголосив, що мова йде наразі лише про подачу теплоносія, власне тепло буде подано в оселі дещо пізніше. "Важливо розуміти: проводяться планові відновлювальні роботи, управляючі компанії здійснюють перезапуск будинків. На це потрібний час. Безпосередньо в квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається", - сказав він.

За словами віцепрем’єра, вже частково відновлена централізована подачу тепла до лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери.

"Роботи складні, але просуваються — система поступово повертається в робочий режим. Очікуємо на початок подачі теплоносія до всіх будинків. Для підтримки людей у місті функціонують пункти незламності", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських військ на Київ 9 січня загинули четверо і поранені 25 осіб, серед них — медики, рятувальники та працівники поліції. Було пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівля посольства Катару, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет та заправна станція, вибиті вікна у дитячому садочку. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованого обстрілу без тепла у столиці лишилося майже 6 тисяч багатоповерхівок. Станом на вечір п'ятниці тепло повернули мешканцям 1083 з них.

Теги: #київ #кулеба #відновлення #теплопостачання

