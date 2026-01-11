Буковинський великодній хліб, киселицю і кривульку додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

Міністерство культури додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Зокрема, серед них: "Культура і традиції, пов’язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині"; "Традиція приготування та споживання киселиці в лемківській спільноті"; "Кривулька - лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення".

"Великодній обрядовий хліб – сукупна назва для традиційної випічки: пасок, бабок, великоднього печива "кукуци" тощо. Великодні обрядові хліби Буковини різноманітні, а деякі різновиди властиві лише цьому регіону. У регіоні печуть велику паску "дору", "рогату" паску, прикрашену рельєфом з тіста, білу солодку високу бабку, политу "ситою", пісні житні коржики "кукуци", які роздають дітям на Чистий четвер", - йдеться у повідомленні міністерства.

Що стосується киселиці - то це суп або напій з вівсяного борошна чи крупи на заквасці, який могли доповнювати картоплею, грибами чи бринзою, що є традиційною стравою лемків та бойків.

Кривулька або кривуля - лемківська жіноча прикраса у формі кола, плетена з бісеру. Кривуля лежить на грудях, плечах і спині, як широкий комір.

"Тепер місцеві громади мають взяти до уваги рекомендації та пропозиції з охорони елементів нематеріальної культурної спадщини, які розробила Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, в липні Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України такі елементи: весільний обряд заплітання долі; традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині; традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області. У листопаді до переліку додано: традиції і практику просторового та ужиткового оздоблення на Миколаївщині: таврійський розпис; культуру побутування бувальщин про конотопську відьму.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України був започаткований у 2012 році. Загалом до нього уже внесли 120 елементів.