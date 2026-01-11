Інтерфакс-Україна
Культура
10:49 11.01.2026

Буковинський великодній хліб, киселицю і кривульку додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

2 хв читати

Міністерство культури додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Зокрема, серед них: "Культура і традиції, пов’язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині"; "Традиція приготування та споживання киселиці в лемківській спільноті"; "Кривулька - лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення".

"Великодній обрядовий хліб – сукупна назва для традиційної випічки: пасок, бабок, великоднього печива "кукуци" тощо. Великодні обрядові хліби Буковини різноманітні, а деякі різновиди властиві лише цьому регіону. У регіоні печуть велику паску "дору", "рогату" паску, прикрашену рельєфом з тіста, білу солодку високу бабку, политу "ситою", пісні житні коржики "кукуци", які роздають дітям на Чистий четвер", - йдеться у повідомленні міністерства.

Що стосується киселиці - то це суп або напій з вівсяного борошна чи крупи на заквасці, який могли доповнювати картоплею, грибами чи бринзою, що є традиційною стравою лемків та бойків.

Кривулька або кривуля - лемківська жіноча прикраса у формі кола, плетена з бісеру. Кривуля лежить на грудях, плечах і спині, як широкий комір.

"Тепер місцеві громади мають взяти до уваги рекомендації та пропозиції з охорони елементів нематеріальної культурної спадщини, які розробила Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, в липні Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України такі елементи: весільний обряд заплітання долі; традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині; традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області. У листопаді до переліку додано: традиції і практику просторового та ужиткового оздоблення на Миколаївщині: таврійський розпис; культуру побутування бувальщин про конотопську відьму.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України був започаткований у 2012 році. Загалом до нього уже внесли 120 елементів.

Теги: #культурна_спадщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 06.01.2026
У 2025 році РФ пошкодила понад 300 об’єктів культурної спадщини України

У 2025 році РФ пошкодила понад 300 об’єктів культурної спадщини України

09:49 25.11.2025
Мінкультури оголосило відбір кандидатів до наглядової ради Українського фонду культспадщини

Мінкультури оголосило відбір кандидатів до наглядової ради Українського фонду культспадщини

13:39 14.11.2025
Культуру бувальщин про конотопську відьму і таврійський розпис додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

Культуру бувальщин про конотопську відьму і таврійський розпис додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

16:01 31.10.2025
Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством

Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством

11:27 02.10.2025
Кабмін спростив процедуру відновлювальних робіт для пошкоджених від атак будинків культурної спадщини

Кабмін спростив процедуру відновлювальних робіт для пошкоджених від атак будинків культурної спадщини

13:24 18.08.2025
До Фонду збереження культурної спадщини планується залучити 500 млн грн до кінця 2025р. - Бережна

До Фонду збереження культурної спадщини планується залучити 500 млн грн до кінця 2025р. - Бережна

14:38 30.07.2025
Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва - КМДА

Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва - КМДА

15:30 16.07.2025
Заплітання долі, випікання обрядових пряників і традиції храмового свята додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Заплітання долі, випікання обрядових пряників і традиції храмового свята додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

14:12 14.07.2025
Кабмін вніс до Держреєстру пам’яток два об’єкти спадщини в Києві

Кабмін вніс до Держреєстру пам’яток два об’єкти спадщини в Києві

16:29 14.05.2025
Мінкультури внесло традицію дзвонарства Михайлівського монастиря в Києві до переліку культурної спадщини

Мінкультури внесло традицію дзвонарства Михайлівського монастиря в Києві до переліку культурної спадщини

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

«Крізь морок. Світло пам’яті»: у Києві відкрили виставку цифрових свідчень воєнних злочинів РФ на Харківщині

Букмекери пророкують Україні 3-те місце за 4 місяці до фіналу "Євробачення-2026"

Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

Історія та культурна спадщина без бар’єрів: пам’ятки "Софії Київської" стануть доступними жестовою мовою

Книжкові фонди УНОК передано Музею визвольної боротьби Тернопільщини

УІНП просить генпрокурора взяти на контроль справу щодо шахрайства з картинами художника Марчука

"День українського політв’язня: пам'ять і дія"

До Фонду Національного музею історії України повернули реліквії визвольної боротьби ХХ століття

Мінкультури: 25 українців із міжнародним досвідом приєднались до команд 9 міністерств і офісів в межах Create Ukraine

Фонди публічних бібліотек поповнили 113 тис. нових видань за підсумками конкурсу УІК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА