До Фонду збереження культурної спадщини планується залучити 500 млн грн до кінця 2025р. - Бережна

До Фонду збереження культурної спадщини планується залучити 500 млн грн до кінця 2025 року, повідомила в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.

"І коли ми говоримо про те, які конкретні кроки ми будемо робити для того, щоб зберегти, створити нову культурну спадщину, то маємо чіткий перелік дій. І перш за все, це робота на нашому міжнародному фронті, можна сказати так. Коли ми будемо залучати у вже сформований по домовленостях Фонд збереження культурної спадщини кошти наших партнерів. Зараз ми маємо домовленості про створення такого фонду і розуміємо, що до кінця року ми зможемо залучити близько 500 мільйонів гривень", - сказала Бережна під час презентації Програми дій уряду в понеділок в Києві.

Також вона розповіла, що уряд планує запустити програму "Граніти для креативних індустрій", метою якої буде створення нових робочих місць у сфері культури.

Серед іншого, за її словами, великим пріоритетом Мінкультури є стійкість і фінансова незалежність культурних інституцій, а також самодостатність під час війни.

"Ми розуміємо, що зараз нашою великою ціллю є збільшення переліку платних послуг, які можуть надавати культурні інституції для збільшення їх фінансової автономії, а також зміни стосовно їх організаційно-правової форми, що дозволить їм бути більш незалежними", - заявила Бережна.