Інтерфакс-Україна
Події
13:24 18.08.2025

До Фонду збереження культурної спадщини планується залучити 500 млн грн до кінця 2025р. - Бережна

1 хв читати
До Фонду збереження культурної спадщини планується залучити 500 млн грн до кінця 2025р. - Бережна
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

До Фонду збереження культурної спадщини планується залучити 500 млн грн до кінця 2025 року, повідомила в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.

"І коли ми говоримо про те, які конкретні кроки ми будемо робити для того, щоб зберегти, створити нову культурну спадщину, то маємо чіткий перелік дій. І перш за все, це робота на нашому міжнародному фронті, можна сказати так. Коли ми будемо залучати у вже сформований по домовленостях Фонд збереження культурної спадщини кошти наших партнерів. Зараз ми маємо домовленості про створення такого фонду і розуміємо, що до кінця року ми зможемо залучити близько 500 мільйонів гривень", - сказала Бережна під час презентації Програми дій уряду в понеділок в Києві.

Також вона розповіла, що уряд планує запустити програму "Граніти для креативних індустрій", метою якої буде створення нових робочих місць у сфері культури.

Серед іншого, за її словами, великим пріоритетом Мінкультури є стійкість і фінансова незалежність культурних інституцій, а також самодостатність під час війни.

"Ми розуміємо, що зараз нашою великою ціллю є збільшення переліку платних послуг, які можуть надавати культурні інституції для збільшення їх фінансової автономії, а також зміни стосовно їх організаційно-правової форми, що дозволить їм бути більш незалежними", - заявила Бережна.

Теги: #культурна_спадщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 30.07.2025
Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва - КМДА

Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва - КМДА

15:30 16.07.2025
Заплітання долі, випікання обрядових пряників і традиції храмового свята додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Заплітання долі, випікання обрядових пряників і традиції храмового свята додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

14:12 14.07.2025
Кабмін вніс до Держреєстру пам’яток два об’єкти спадщини в Києві

Кабмін вніс до Держреєстру пам’яток два об’єкти спадщини в Києві

16:29 14.05.2025
Мінкультури внесло традицію дзвонарства Михайлівського монастиря в Києві до переліку культурної спадщини

Мінкультури внесло традицію дзвонарства Михайлівського монастиря в Києві до переліку культурної спадщини

18:00 02.04.2025
Понад 1,4 тис. пам’яток культспадщини та понад 2,2 тис. об’єктів культінфраструктури постраждали через агресію РФ

Понад 1,4 тис. пам’яток культспадщини та понад 2,2 тис. об’єктів культінфраструктури постраждали через агресію РФ

14:41 26.03.2025
Мінкультури додало 6 нових елементів до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини

Мінкультури додало 6 нових елементів до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини

13:09 26.03.2025
Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за умисне знищення обʼєктів культурної спадщини - нардеп

Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за умисне знищення обʼєктів культурної спадщини - нардеп

13:28 31.01.2025
Від початку війни на Львівщині пошкоджено 60 пам’яток культурної спадщини – ОВА

Від початку війни на Львівщині пошкоджено 60 пам’яток культурної спадщини – ОВА

09:46 08.01.2025
Точицький обговорив з послом США посилення санкцій проти РФ за злочини проти культурної спадщини

Точицький обговорив з послом США посилення санкцій проти РФ за злочини проти культурної спадщини

12:07 23.11.2024
Підтверджено викрадення Росією 785 об'єктів української культурної спадщини

Підтверджено викрадення Росією 785 об'єктів української культурної спадщини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Загиблих у Харкові вже семеро

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

ОСТАННЄ

Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук

Зеленський та Трамп хочуть провести зустріч із Путіним у Ватикані, Путін наполягає на Женеві – ЗМІ

Леоніда Музикуса призначено першим заступником голови Держгеонадр

Процес розділення Мінкультури і страткомунікацій має завершитися до кінця 2025р, розраховує Бережна

РФ навмисно атакує по об'єктах SOCAR в Україні, діючи всупереч інтересам Азербайджану – Сибіга

У вересні буде презентовано другий пакет підтримки прифронтових територій – Кулеба

Кількість постраждалих через удари БпЛА по житловій 5-поверхівці у Харкові зросла до 23 – Синєгубов

Міноборони до кінця 2026р. має укладати 4,5 тис. контрактів та мобілізовувати 2,5 тис. українців щомісяця – проєкт Програми дій уряду

Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні

Шмигаль обговорив зі словацьким колегою 14-й пакет нелетальної допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА