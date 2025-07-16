Інтерфакс-Україна
Події
15:30 16.07.2025

Заплітання долі, випікання обрядових пряників і традиції храмового свята додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

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Заплітання долі, випікання обрядових пряників і традиції храмового свята додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Зокрема, серед них: весільний обряд заплітання долі; традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині; традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області.

"Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.

Теги: #культурна_спадщина #мінкультури

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