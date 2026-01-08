Мінкультури: 25 українців із міжнародним досвідом приєднались до команд 9 міністерств і офісів в межах Create Ukraine

Фото: Мінкультури

Міністерство культури України заявляє, що 25 українок і українців із міжнародним досвідом приєднались до команд шести міністерств, а також офісів президента, прем’єр-міністерки та офісу європейської та євроатлантичної інтеграції в межах програми Create Ukraine.

"Молоді професіонали, які раніше виїхали з України, повернулись на Батьківщину в межах другого етапу програми Create Ukraine і працюватимуть над реформами у ключових сферах держави", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у 2026 році Create Ukraine масштабували після успішного пілоту — минулого року 10 перших учасників реалізували понад 30 проєктів, серед яких Угода про корисні копалини, URC і залучення інвестицій.

"Продовження програми стало можливим завдяки підтримці та фінансуванню литовських партнерів. Програму реалізує литовське Central Project Management Agency у партнерстві з KSE Foundation та урядом України, за підтримки Міністерства закордонних справ Литви", - розповіли у відомстві.

Повідомляється, що учасниками нового етапу Create Ukraine стали фахівці, які повернулись до України з Європи, Північної Америки, Азії: від Італії, Японії і США до Марокко і Нової Зеландії.

Зазначається, що учасники долучаються до таких інституцій: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерство культури, Міністерство освіти і науки, Міністерство енергетики, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, Міністерство закордонних справ, а також Офіс президента, Офіс прем’єр-міністерки і Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Create Ukraine — ініціатива для залучення українців із закордонним досвідом до державного сектору, започаткована у 2024 році за ініціативи Литви та України, за підтримки ЄС. Програма надає механізм повернення талановитої молоді на Батьківщину і імплементації їхніх професійних навичок у євроінтеграційні реформи. У межах пілотного етапу десятеро українських фахівців реалізували понад 30 проєктів у ключових напрямках: інвестиції, розвиток МСБ, ринок праці, євроінтеграція, масштабування державних ініціатив та прозорі комунікації. Другий етап програми фінансується Литовським фондом розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги.