108 років бою під Крутами: урядовці та установи вшановують пам’ять оборонців

Фото: Соціальні мережі

В Україні сьогодні, 29 січня, відзначають 108-му річницю бою під Крутами 1918 року. З нагоди пам’ятної дати посадовці та установи публікують заяви й звернення у соціальних мережах.

У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що бій під Крутами мав стратегічне й політичне значення, оскільки дав змогу представникам Української Народної Республіки продовжити переговори в Бересті, що завершилися підписанням Брест-Литовського мирного договору.

В Українському інституті національної пам’яті з посиланням на історичні джерела зазначили, що близько 500 українських оборонців на певний час затримали кількатисячне більшовицьке угруповання під командуванням Муравйова.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у зверненні назвав події під Крутами символом опору українського народу.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що українські підрозділи стримували сили противника чисельністю понад 4 тис. осіб та наголосив на значенні бою для подальшого міжнародного визнання УНР.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко написала, що пам’ять про Героїв Крут є важливим зв’язком між поколіннями, і додала, що сьогодні молоді українці продовжують обороняти країну.

У Державному агентстві України з питань кіно зазначили, що бій став символом жертовності, мужності та відданості ідеї незалежності, а пам’ять про полеглих є частиною національної історії.

У Міністерстві закордонних справ також висловили вдячність міжнародним партнерам за підтримку України й наголосили на необхідності консолідації зусиль для

Події під Крутами знайшли відображення у сучасному українському кінематографі, музиці, літературі та музейних проєктах. Однією з найвідоміших художніх інтерпретацій цієї теми стала стрічка " Крути 1918 " режисера Олексія Шапарєва, яка вийшла в прокат у 2019 році й була присвячена бою та участі студентських підрозділів у протистоянні більшовицьким військам.

Мотиви Української революції та подій під Крутами присутні й у творчості сучасних музичних виконавців. Зокрема, до цієї теми зверталися гурти Тінь Сонця та Kozak System, у репертуарі яких з’являлися композиції, присвячені боротьбі за державність на початку ХХ століття.

Окрім художнього кіно та музики, події під Крутами ставали темою документальних фільмів і телевізійних програм, а також театральних постановок і освітніх проєктів. У різних містах України реалізовувалися виставкові ініціативи та лекційні програми, присвячені історії бою та ширшому контексту Української революції 1917–1921 років.

Тема Крут також присутня в сучасній публіцистиці та історико-популярних виданнях, спрямованих на широку аудиторію, а окремі цифрові платформи й онлайн-архіви використовують матеріали про учасників бою для освітніх курсів і спеціальних проєктів.

Крім того, пам’ять про події 1918 року підтримується через меморіальні заходи, встановлення пам’ятників і створення інтерактивних музейних просторів, зокрема на місці бою та в національних музеях, де щороку організовують тематичні виставки та публічні обговорення.

Історична довідка

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути на Чернігівщині. Українські підрозділи, до складу яких входили курсанти, студенти та гімназисти, вступили в зіткнення з більшовицькими військами, що просувалися на Київ. За оцінками істориків, українські захисники затримали просування противника на декілька днів, що дало час уряду УНР для перегрупування та дипломатичних переговорів. Події під Крутами стали знаковою сторінкою в українській історії початку ХХ століття.