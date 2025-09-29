Інтерфакс-Україна
18:09 29.09.2025

Зеленський: Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Президент України Володимир Зеленський у 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру, вшанував пам'ять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів.

"Навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Ця трагедія була великою, тому що світ був дуже повільним і мовчки дивився на агресію фашистів. Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії", - написав він у телеграмі у понеділок.

Зеленський зазначив, що у Бабиному Яру нацисти вбили близько ста тисяч людей за час окупації. "Вони знищили майже всю єврейську спільноту Києва та представників інших національностей. Вічна памʼять усім жертвам", - додав президент України.

