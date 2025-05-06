Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю, а партнерів - не підтримувати проведення в їхніх країнах інспірованих Росією пропагандистських акцій і адекватно на них реагувати.

"Дорогі українці та українки за кордоном! Невдовзі Україна та світ відзначатимуть 80-річчя завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом. Маємо не дати Росії вкрасти нашу пам’ять, привласнити колективну перемогу чи зманіпулювати історією заради виправдання агресії та злочинів проти нашої держави та людей. Для України та українського народу ця дата надзвичайно важлива. Друга світова зачепила кожну українську сімʼю, кожне місто, село та громаду", - написав він у Facebook.

Міністр наголосив, що внесок України в розгром нацизму беззаперечний і ніким не може ставитися під сумнів чи применшуватися. Так, понад шість мільйонів українців воювали в лавах Червоної Армії, сотні тисяч — в рухах опору та арміях союзників антигітлерівської коаліції.

"Ця велика перемога, мир та свобода Європи здобуті й великою українською кровʼю. Саме тому ми категорично відкидаємо цинізм Москви, яка сьогодні намагається привласнити цей подвиг і використовувати його заради виправдання агресії проти нашої держави та звірств проти наших людей. Закликаю всі наші громади, всіх українців за кордоном у ці памʼятні дати не брати участі в жодних заходах, організованих сучасними агресорами — Росією та її спільницею в злочині агресії, Білоруссю", - підкреслив Сибіга.

Він підкреслив, що не варто відзначати цю річницю поряд з росіянами чи білорусами або легітимізувати символи агресії, такі як "георгіївська стрічка" та інші. Міністр закликав ігнорувати такі заходи, не надавати їм уваги, якої вони не заслуговують. Уникайте дій, які можуть створити додаткову "рекламу" для російських пропагандистів.

"У ці дні краще привертайте увагу до України, до нашої памʼяті, нашої ролі в перемозі над нацизмом. Наголошуйте, що Україна захищає мир і свободу в Європі й просто зараз, коли російська агресія знову поставила їх під загрозу. Орієнтуйтеся на поради посольств і консульств України у ваших країнах щодо того, як відзначати ці памʼятні дні та протидіяти пропаганді РФ. Закликаю всіх бути активними, брати участь в українських заходах, доносити іноземцям правду про роль України в перемозі над нацизмом і сучасні маніпуляції Росії", - додав очільник МЗС.

МЗС також закликає партнерів не підтримувати проведення в їхніх країнах інспірованих Росією пропагандистських акцій і адекватно на них реагувати.

"Памʼять – це насамперед не про цифри. Мільйони жертв і героїв – це не статистичні дані. Йдеться про людей. Про людей, у яких були імена та життя. Памʼять бережуть насамперед у собі та для себе, доводячи це конкретними діями сьогодні. Не варто її паплюжити, толеруючи радянсько-російську "велику вітчизняну брехню". Нам ідеться не про паради, а про людей. Про памʼять, а не маніпуляції. Про мир, а не війну", - зауважив Сибіга.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.sybiha