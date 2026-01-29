Печери Києво-Печерської лаври - в стабільному стані після російського обстрілу, але це може змінитися, - гендиректор

Фото: Юрій Коганов/Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

Печери національного заповідника "Києво-Печерська лавра" (Київ) перебувають у стабільному стані після російського обстрілу, повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко.

"Наші фахівці обстежували підземну частину, це в першу чергу Дальні печери і Варяжські печери, які є найдавнішою частиною Лаври. Вони не укріпленні, фактично з 12-13 століття зберігаються в первинному вигляді під землею і перебувають на дуже нестабільному схилі. Тому було завдання детально обстежити всі ділянки підземних споруд. На щастя, жодних пошкоджень в них не виявлено", - сказав Остапенко в ефірі національного телемарафону в четвер.

В той же час гендиректор зазначив, що ситуація може змінитись, бо вибухова хвиля могла пошкодити окремі ділянки підземних шарів, і геологи це будуть додатково обстежувати.

"На сьогодні і Ближні, і Дальні печери, всі підземні комплекси перебувають в стабільному стані. І завдання заповідника - спільно з Мінкультури і Православною церквою України в найближчий час відкрити їх і для вірян, і відвідувачів", - додав він.

Як повідомлялося, в ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ. Зокрема, пошкоджень зазнали: Корпус №№66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Так, вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.