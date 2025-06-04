В.о гендиректора Лаври Котляревська: до реставрації, побілених стін, реконструкцій я не мала жодного відношення

В.о генерального директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Світлана Котляревська заявляє, що коли працювала заступницею Максима Остапенка не мала жодного відношення до питань реставрації, ремонту чи реконструкцій.

"У кожного заступника генерального директора, будь-якої людини, яка працює згідно з Кодексом законів про працю, є посадові обов'язки. Є регламент проведення нарад. Тому, в межах тих обов'язків, я відповідаю за те, які посадові обов'язки мала. До реставрації, побілених стін, реконструкцій я не мала жодного відношення", - сказала Котляревська на засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу в Києві.

На запитання, чи надіслала вона якісь документи в Міністерство культури і стратегічних комунікацій про незгоду з концепцією розвитку заповідника, чи інших порушень, коли працювала заступницею попереднього гендиректора Максима Остапенка, вона відповіла, що не мала права цього робити.

Крім того, вона представила план подальшого розвитку Лаври, який, за словами членів комітету, концептуально схожий на бачення діяльності заповідника попереднього керівника.

Як повідомлялося, 22 травня стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнено з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення, як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.