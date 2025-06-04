Точицький: звільнення гендиректора Лаври Остапенка було моє управлінське рішення і я буду його відстоювати

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Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що буде відстоювати рішення щодо звільнення генерального директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

"Це було моє управлінське рішення (звільнення Остапенка - ІФ-У), я маю на нього право і буду його відстоювати. Це право я реалізував на основі рішення комісії (з перевірки діяльності Лаври - ІФ-У)", - сказав Точицький на засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу в Києві.

Також він відзначив, що, можливо, потрібно було краще комунікувати питання з Лаврою в медіа.

"Правду ви кажете про політики, в тому числі про стратегічні комунікації. Я розумію, що вона у мене провальна. І не лише з причин, що це не є мій фах. Такі ж самі причини у частині стратегування і створення державного органу, які (причини – ІФ-У) уже роками стоять, існують, і в мене. У мене немає державного органу, який цим займається, я тільки закінчую реєстрацію", - відзначив Точицький

За його словами, мова йде про Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкультури.

Як повідомлялося, 22 травня стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнено з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення, як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.