Точицький закликає обласну і місцеву владу Одещини забезпечили належне збереження Куяльницького козацького цвинтара

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький закликає обласну і місцеву владу Одеської області забезпечили належне збереження Куяльницького козацького цвинтара та інших схожих об'єктів.

"Під час свого відрядження в Одесу заїхав на Куяльницький козацький цвинтар. Це найбільше зі збережених козацьких кладовищ в Україні. Цей об’єкт є унікальним свідченням історії запорозьких та чорноморських козаків. Найдавніші поховання датуються кінцем XVIII століття. На території цвинтаря збереглося близько 200 кам’яних хрестів, вирізьблених із місцевого черепашника. Багато з них мають написи українською та церковнослов’янською мовами, що дозволяє дослідникам детальніше вивчати соціальний склад і походження похованих", - написав Точицький в мережі Facebook.

За словами міністра, цвинтар має статус пам’ятки історії місцевого значення, однак потребує подальшої охорони та догляду.

"Важливо, щоб обласні й місцеві органи влади забезпечили належне збереження таких об’єктів", - підкреслив він.

Міністр розповів, що на Одещині є й інші козацькі кладовища — Великий Усатівський цвинтар, поховання в селі Глибоке, а також у Нерубайському, Кислиці, Сичавці.

"Усі вони — маркери присутності українства, які потребують нашої уваги. Кам'яні хрести зберігають дух волі наших пращурів. Маємо це берегти", - додав Точицький.