На Одещині затримали двох підозрюваних у серії підпалів автомобілів

Правоохоронці викрили і передали в суд обвинувальні акти щодо двох жителів Одещини, підозрюваних в серії підпалів автомобілів із загальною сумою збитків понад 2,5 млн грн, повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

"У ході слідства поліцейські встановили, що під час пошуку роботи 19-річний хлопець з Березівського району та його 18-річний приятель з Подільського району у вересні познайомились в інтернеті із невідомою особою, яка запропонувала легко підзаробити грошей шляхом підпалу чужих автівок. "Роботодавець" представився колектором і повідомив, що платитиме кошти за знищення транспортних засобів боржників", - вказується у повідомленні.

Погодившись, спільники фотографували на вулицях обласного центру автівки та скидали світлини куратору, а той обирав, які слід палити. Далі молодики купували легкозаймисті рідини, вночі поодинці або разом обливали ними погоджені об’єкти, підпалювали, знімали на відео для звітності і тікали. Так, унаслідок протиправних дій зловмисників у Хаджибейському та Приморському районах Одеси були знищенні та пошкодженні транспортні засоби "Mercedes-Benz", "BMW" та "Renault", а також поряд припаркований "Volkswagen", які належали місцевим чоловікам та жінці.

"Не отримавши всіх обіцяних грошей, молодики відмовилися "працювати" далі. Утім, куратор почав шантажувати молодшого за віком хлопця, погрожуючи повідомити про попередні факти підпалів правоохоронцям. Переховуючись удома, на Подільщині, молодик узгодив з "роботодавцем" ще однин автомобіль "Nissan" місцевої жінки і підпалив його в аналогічній спосіб. Полумʼя перекинулось на поруч припаркований автомобіль "Renault Logan", що належав іншій жінці", - встановили правоохоронці.

Зазначається, що унаслідок скоєних молодиками підпалів ніхто з людей не постраждав. Пожежі ліквідували співробітники ДСНС. Загальна сума збитків, завданих власникам, становить понад 2,5 мільйони гривень.

Поліцейські затримали молодшого за віком палія за місцем мешкання. Іншого зловмисника розшукали на Миколаївщині, де він переховувався. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та нічного домашнього арешту.

На підставі зібраних поліцейськими доказів фігурантам повідомлено про підозру за всіма шістьма фактами підпалів. Розслідування щодо знищення/пошкодження шляхом підпалу п’ятьох автомобілів вже завершено і обвинувальні акти скеровані до суду. Державні обвинувачення в суді підтримуватимуть Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси та Любашівська окружна прокуратура Одеської області. Згідно із санкцією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, молодикам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Продовжується слідство щодо підпалу ще однієї автівки. Процесуальне керівництво у справі здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.