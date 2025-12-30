Інтерфакс-Україна
Події
13:03 30.12.2025

На Одещині затримали двох підозрюваних у серії підпалів автомобілів

2 хв читати

Правоохоронці викрили і передали в суд обвинувальні акти щодо двох жителів Одещини, підозрюваних в серії підпалів автомобілів із загальною сумою збитків понад 2,5 млн грн, повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

"У ході слідства поліцейські встановили, що під час пошуку роботи 19-річний хлопець з Березівського району та його 18-річний приятель з Подільського району у вересні познайомились в інтернеті із невідомою особою, яка запропонувала легко підзаробити грошей шляхом підпалу чужих автівок. "Роботодавець" представився колектором і повідомив, що платитиме кошти за знищення транспортних засобів боржників", - вказується у повідомленні.

Погодившись, спільники фотографували на вулицях обласного центру автівки та скидали світлини куратору, а той обирав, які слід палити. Далі молодики купували легкозаймисті рідини, вночі поодинці або разом обливали ними погоджені об’єкти, підпалювали, знімали на відео для звітності і тікали. Так, унаслідок протиправних дій зловмисників у Хаджибейському та Приморському районах Одеси були знищенні та пошкодженні транспортні засоби "Mercedes-Benz", "BMW" та "Renault", а також поряд припаркований "Volkswagen", які належали місцевим чоловікам та жінці.

"Не отримавши всіх обіцяних грошей, молодики відмовилися "працювати" далі. Утім, куратор почав шантажувати молодшого за віком хлопця, погрожуючи повідомити про попередні факти підпалів правоохоронцям. Переховуючись удома, на Подільщині, молодик узгодив з "роботодавцем" ще однин автомобіль "Nissan" місцевої жінки і підпалив його в аналогічній спосіб. Полумʼя перекинулось на поруч припаркований автомобіль "Renault Logan", що належав іншій жінці", - встановили правоохоронці.

Зазначається, що унаслідок скоєних молодиками підпалів ніхто з людей не постраждав. Пожежі ліквідували співробітники ДСНС. Загальна сума збитків, завданих власникам, становить понад 2,5 мільйони гривень.

Поліцейські затримали молодшого за віком палія за місцем мешкання. Іншого зловмисника розшукали на Миколаївщині, де він переховувався. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та нічного домашнього арешту.

На підставі зібраних поліцейськими доказів фігурантам повідомлено про підозру за всіма шістьма фактами підпалів. Розслідування щодо знищення/пошкодження шляхом підпалу п’ятьох автомобілів вже завершено і обвинувальні акти скеровані до суду. Державні обвинувачення в суді підтримуватимуть Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси та Любашівська окружна прокуратура Одеської області. Згідно із санкцією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, молодикам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Продовжується слідство щодо підпалу ще однієї автівки. Процесуальне керівництво у справі здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.

Теги: #підпал #автомобілі #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 26.12.2025
РФ атакувала в Одеській області енергообʼєкти ДТЕК

РФ атакувала в Одеській області енергообʼєкти ДТЕК

09:37 26.12.2025
Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів

Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів

12:32 25.12.2025
В Ізмаїльському районі відкрили нову ділянку дороги Т1607, що веде до "полуничної столиці" Одещини

В Ізмаїльському районі відкрили нову ділянку дороги Т1607, що веде до "полуничної столиці" Одещини

09:08 25.12.2025
Ворог вночі вдарив по промислових об’єктах Одещини: один загиблий, двоє поранених

Ворог вночі вдарив по промислових об’єктах Одещини: один загиблий, двоє поранених

11:44 24.12.2025
В акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак стався витік рослинної олії

В акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак стався витік рослинної олії

13:10 23.12.2025
Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

08:51 23.12.2025
Росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури

Росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури

11:53 22.12.2025
Ворог атакував два енергооб'єкти на Одещині зі значними пошкодженнями – ДТЕК

Ворог атакував два енергооб'єкти на Одещині зі значними пошкодженнями – ДТЕК

19:07 20.12.2025
Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

18:22 20.12.2025
Віцепрем’єр Кулеба анонсував два альтернативних шляхи логістики на Одещині вже наступного тижня

Віцепрем’єр Кулеба анонсував два альтернативних шляхи логістики на Одещині вже наступного тижня

ВАЖЛИВЕ

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

ОСТАННЄ

Свиноферма KSG Agro на Херсонщині в грудні 2025р. тричі потрапила під ворожий обстріл

Ворог окупував три села та просунувся в Мирнограді на Донеччині, а також на Сумщині – DeepState

На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

В Україні на Новий рік буде сніжна та морозна погода

СБС завдали масованого удару по базі пусків ударних БпЛА в Донецькому аеропорту

Порошенко передав захисникам нові комплекси протидії дронам

Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

Після атаки залишились без світла понад 75 тис. споживачів на Чернігівщині, є знеструмлення на Харківщині і Сумщині – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА