Події
09:37 26.12.2025

Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів

Фото: Telegram @OleksiiKuleba

Ворог продовжує свої спроби знищити логістику морськими портами України та підірвати економіку та продовольчу безпеку, портова інфраструктура в Одеській області вчергове була атакована, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень. Частково є перебої із електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Крім того, під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. Обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають.

Також внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки.

"Попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу", - наголосив міністр.

