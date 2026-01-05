Удари РФ прийшлися по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема, по генерації на Донеччині

РФ уночі завдала чергових ударів по енергетиці у низці регіонів України, в тому числі по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області, повідомив заступник міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко.

"Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області", – сказав В’язовченко під час брифінгу у Міненерго у понеділок, який транслювався онлайн.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Водночас заступник міністра зазначив, що під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада АТ "Харківобленерго" потрапила під атаку ворожого БПЛА, обійшлося без постраждалих.

"Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій. Майже у 20 випадках ворог цілеспрямовано завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація складна, але контрольована", – наголосив В’язовченко.

Він додав, що наскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами РФ.

За даними НЕК "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, що пов’язано як зі зниженням температури, так і з застосуванням меншого обсягу обмежень. Зокрема, з цієї причини, добовий максимум неділі, 4 січня, був на 5,8% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 28 грудня.

Як повідомлялося з посиланням на очільника обласної військової адміністрації Миколу Калашника, у Славутичі Київської області внаслідок нічної атаки РФ без світла залишилися майже 8,5 тис. родин.