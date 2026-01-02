Інтерфакс-Україна
Події
10:56 02.01.2026

РФ била по енергооб’єктах у Миколаївській та Запорізькій областях – заступник глави Міненерго

1 хв читати
РФ била по енергооб’єктах у Миколаївській та Запорізькій областях – заступник глави Міненерго
Фото: https://t.me/energyofukraine

Уночі п’ятниці РФ завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Миколаївській та Запорізькій областях, внаслідок чого на ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Згідно з його повідомленням під час брифінгу в міністерстві, який транслювався онлайн, через удари по енергетиці є знеструмлення в інших прифронтових регіонах, а після попередніх атак без електропостачання залишаються понад 11 тис. споживачів на Одещині.

Через несприятливі погодні умови знеструмлено 27 населених пунктів в Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській. Ремонтні бригади працюють над відновленням ліній.

Графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу діють у більшості регіонів.

Теги: #атака_рф #роман_андарак #енергообєкти

