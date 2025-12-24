Пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі через ворожі атаки – обленерго

Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

У Чернігові та районі через атаку РФ на енергообʼєкти без світла десятки тисяч абонентів, повідомляє пресслужба обленерго.

"Внаслідок рашистських обстрілів пошкоджено кілька важливих енергооб’єктів у Чернігівському районі. Знеструмлені абоненти міста Чернігова та низки населених пунктів Чернігівського району", - йдеться у повідомленні Чернігівобленерго у Фейсбуці у середу.

Зазначається, що тільки-но дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.