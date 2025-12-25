Аварійно-пошукові роботи на місці влучання БпЛА у Чернігові завершено – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання російського безпілотника у багатоповерхівку, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на зараз у Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого безпілотника по житловому будинку. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 9 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Раніше повідомлялось, що станом на 18:00 в Чернігові було відомо про одну загиблу та 10 постраждалих через атаку ворожого безпілотника по житловому будинку.