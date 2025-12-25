Інтерфакс-Україна
Події
20:48 25.12.2025

Аварійно-пошукові роботи на місці влучання БпЛА у Чернігові завершено – ДСНС

1 хв читати
Аварійно-пошукові роботи на місці влучання БпЛА у Чернігові завершено – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання російського безпілотника у багатоповерхівку, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на зараз у Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого безпілотника по житловому будинку. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 9 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Раніше повідомлялось, що станом на 18:00 в Чернігові було відомо про одну загиблу та 10 постраждалих через атаку ворожого безпілотника по житловому будинку.

 

Теги: #наслідки #чернігів #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:37 25.12.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від атаки БпЛА у Чернігові

УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від атаки БпЛА у Чернігові

20:04 25.12.2025
Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

16:11 25.12.2025
В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

14:42 25.12.2025
Кількість постраждалих у Чернігові зросла до п'яти – військова адміністрація

Кількість постраждалих у Чернігові зросла до п'яти – військова адміністрація

13:54 25.12.2025
Влучання в п'ятиповерхівку в Чернігові: загинула людина, троє зазнали поранень, серед них – дитина

Влучання в п'ятиповерхівку в Чернігові: загинула людина, троє зазнали поранень, серед них – дитина

13:40 25.12.2025
У Чернігові окупанти влучили в п'ятиповерхівку, атакували об'єкт критичної інфраструктури

У Чернігові окупанти влучили в п'ятиповерхівку, атакували об'єкт критичної інфраструктури

11:33 25.12.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки БпЛА у Чернігові

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки БпЛА у Чернігові

20:15 24.12.2025
На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

17:25 24.12.2025
Пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі через ворожі атаки – обленерго

Пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі через ворожі атаки – обленерго

16:38 24.12.2025
Окупанти влучили в багатоповерховий будинок у Чернігові, обійшлось без постраждалих

Окупанти влучили в багатоповерховий будинок у Чернігові, обійшлось без постраждалих

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

Росіяни скинули КАБи на Запорізький район, постраждало четверо людей

Рятувальний вертоліт зазнав аварії на горі Кіліманджаро в Танзанії, п'ятеро людей загинули

Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"УкрОборонПром" оголосив відбір незалежних директорів для шести ключових підприємств

Житель Арканзасу виграв у лотерею $1,82 млрд

Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА