На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

Унаслідок ворожих обстрілів і атаки безпілотника на Дніпропетровщині пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, водночас надзвичайники врятували двох літніх людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, у Нікопольському районі ворог продовжив атакувати райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Надзвичайники врятували чоловіка 84 років та жінку 82 років. Пошкоджено три приватні будинки, автомобіль і лінію електропередачі.

"За уточненою інформацією через вечірній обстріл у Покровській громаді знищена господарська споруда. Пошкоджені 3 приватні оселі, господарська споруда, гараж і авто", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі.

У Синельниківському районі внаслідок атаки БпЛА у Васильківській громаді сталася пожежа. Пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та газогін.