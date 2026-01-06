Інтерфакс-Україна
Події
08:40 06.01.2026

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей


Унаслідок ворожих обстрілів і атаки безпілотника на Дніпропетровщині пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, водночас надзвичайники врятували двох літніх людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, у Нікопольському районі ворог продовжив атакувати райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Надзвичайники врятували чоловіка 84 років та жінку 82 років. Пошкоджено три приватні будинки, автомобіль і лінію електропередачі.

"За уточненою інформацією через вечірній обстріл у Покровській громаді знищена господарська споруда. Пошкоджені 3 приватні оселі, господарська споруда, гараж і авто", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі.

У Синельниківському районі внаслідок атаки БпЛА у Васильківській громаді сталася пожежа. Пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та газогін.

 

Теги: #наслідки #дніпропетровська #атака

