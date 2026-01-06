Окупанти за добу завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області - ОВА

РФ упродовж доби завдала 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, загинув також 34-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ завдали 14 авіаударів по Тернуватому, Таврійському, Різдвянці, Заливному, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі.

Крім того, 549 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Прилуки, Добропілля, Солодке, Цвіткове.

"﻿﻿7 обстрілів із РСЗВ завдано по Малій Токмачці, Білогірʼю, Зеленому, Добропіллю, Солодкому", - йдеться в повідомленні у Телеграм ранком вівторка.

Також зафіксовано 286 артилерійських ударів по Степногірську, Приморському, Степовому, Щербаках, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Зеленому, Варварівці, Прилуках, Добропіллю, Солодкому.

"Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок", - підсумував Федоров.