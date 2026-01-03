Інтерфакс-Україна
Під ворожим обстрілом опинилися 23 населені пункти Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населені пункти Запорізької області

 

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 23 населеним пунктам Запорізької області, постраждалих нема, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 605 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Мирні мешканці не постраждали", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 12 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Верхній Терсі, Долинці, Варварівці, Різдвянці, Магдалинівці, а 342 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Комишуваху, Привільне, Оленівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Варварівку, Солодке, Добропілля.

Також 7 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Залізничному, Солодкому, Добропіллю, а 244 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Варварівки, Солодкого, Добропілля, Долинки.

Крім того, надійшло 105 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

 

