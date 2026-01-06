Інтерфакс-Україна
21:34 06.01.2026

Четверо цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

Четверо мирних жителів Пологівського району отримали поранення внаслідок авіаудару ворога, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм-каналі.

"Росіяни ударили керованою авіабомбою по Микільському, зруйнувавши будинок та пошкодивши автівку. Поранень дістали чотири людини - 42-річний чоловік, 38-річна жінка та двоє дітей - дівчина 10 років та хлопчик 7 років. Усім пораненим надається необхідна допомога", написав Федоров у Телеграм.

 

