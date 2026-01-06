Інтерфакс-Україна
Події
19:37 06.01.2026

Один цивільний загинув через атаку КАБом у Запорізькому районі – ОВА

1 хв читати
Один цивільний загинув через атаку КАБом у Запорізькому районі – ОВА

Окупанти завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по Запорізькому району, загинула людина, ще одна – зазнала поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район, " – написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За його словами, росіяни керованими авіабомбами обстріляли Юліївку. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, сталася пожежа. "Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік та поранена 42-річна жінка", - написав Федоров.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 06.01.2026
Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

18:29 06.01.2026
РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

16:14 06.01.2026
У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

08:10 06.01.2026
Херсонщина зазнала масованих обстрілів: одна людина загинула, семеро поранені, серед них дитина — ОВА

Херсонщина зазнала масованих обстрілів: одна людина загинула, семеро поранені, серед них дитина — ОВА

07:55 06.01.2026
Окупанти за добу завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області - ОВА

Окупанти за добу завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області - ОВА

09:48 05.01.2026
Обстріли Києва та області мають бути зафіксовані для притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні - омбудсман

Обстріли Києва та області мають бути зафіксовані для притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні - омбудсман

07:45 05.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

12:02 03.01.2026
На Херсонщині через ворожі обстріли двоє цивільних загинули, ще двох поранено

На Херсонщині через ворожі обстріли двоє цивільних загинули, ще двох поранено

10:29 03.01.2026
Окупанти вбили двох цивільних на Донеччині минулої доби – ОВА

Окупанти вбили двох цивільних на Донеччині минулої доби – ОВА

10:28 03.01.2026
Окупанти за добу 50 разів обстріляли Сумщину, поранено цивільного – ОК "Північ"

Окупанти за добу 50 разів обстріляли Сумщину, поранено цивільного – ОК "Північ"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні"

Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України

Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

Президент Євроради після зустрічі Коаліції охочих: Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій

ОСТАННЄ

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні"

Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України

Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

Президент Євроради після зустрічі Коаліції охочих: Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій

Семенюк приступив до керівництва НКЦПФР

У Brave1 Market додали дашборди для виробників із даними про бойову ефективність їхніх виробів

"Казино.Юа" та "Фавбет" отримали штрафи на 1,6 млн грн кожен – регулятор

В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

ССО заявили про ураження логістичного центру та складу боєприпасів окупантів на ТОТ Донеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА