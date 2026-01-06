Один цивільний загинув через атаку КАБом у Запорізькому районі – ОВА

Окупанти завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по Запорізькому району, загинула людина, ще одна – зазнала поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район, " – написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За його словами, росіяни керованими авіабомбами обстріляли Юліївку. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, сталася пожежа. "Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік та поранена 42-річна жінка", - написав Федоров.