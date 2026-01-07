Інтерфакс-Україна
Події
15:22 07.01.2026

Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

1 хв читати
Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що найближчим часом зможе зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і обговорити з ним питання гарантій безпеки.

"Чи є напрацювання у переговорах щодо гарантій безпеки довше, ніж на 15 років? Бо в грудні я підняв це питання, президент США взяв паузу в цьому питанні, сказав, будуть розглядати. Я думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним, думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може, десь ще, подивимося, які плани у президента", - сказав Зеленський журналістам у середу.

"І я думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання", - зазначив президент.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 07.01.2026
Зеленський щодо того, чи він розглядає Д. Кулебу на нову посаду: не скажу

Зеленський щодо того, чи він розглядає Д. Кулебу на нову посаду: не скажу

15:57 07.01.2026
Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

15:54 07.01.2026
Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

15:52 07.01.2026
Буданов буде займатися питанням обмінів військовополонених – Зеленський

Буданов буде займатися питанням обмінів військовополонених – Зеленський

15:43 07.01.2026
Зеленський хотів би повторення США операції з Мадуро щодо Кадирова, щоб Путін задумався

Зеленський хотів би повторення США операції з Мадуро щодо Кадирова, щоб Путін задумався

15:30 07.01.2026
Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

15:14 07.01.2026
В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

15:01 07.01.2026
Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

14:48 07.01.2026
Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

14:36 07.01.2026
Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру

Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

ОСТАННЄ

Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

У міністра спорту Бідного 15 радників на громадських засадах

Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

Мінрозвитку попереджає про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах

Американський десант захопив танкер "тіньового флоту" РФ Marinera - ЗМІ

ДБР затримало військового РТЦК Івано-Франківщини за побиття військовозобов'язаних

Мережко: декларації з Парижа — важливий сигнал, але Кремль може відкинути "мирний план"

Видавництво Vivat відкрило 20 книгарню

УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

Освітній омбудсмен про проросійську підпільну школу в Києві: з’ясовуємо обставини та надано їм правову оцінку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА