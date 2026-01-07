Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що найближчим часом зможе зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і обговорити з ним питання гарантій безпеки.

"Чи є напрацювання у переговорах щодо гарантій безпеки довше, ніж на 15 років? Бо в грудні я підняв це питання, президент США взяв паузу в цьому питанні, сказав, будуть розглядати. Я думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним, думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може, десь ще, подивимося, які плани у президента", - сказав Зеленський журналістам у середу.

"І я думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання", - зазначив президент.