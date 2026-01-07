Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

Росіяни масовано атакують Кривий Ріг, наразі відомо про трьох поранених, у місті є проблеми з постачанням води та тепла, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Через аварійну зупинку електропостачання відключилися великі насосні міськводоканалу. Насосні переходять на генератори, але точно буде просадка тиску, особливо для верхніх поверхів. Також аварійно відключилися декілька великих котелень, перезапуск – біля двох годин. Також, напевно, пройшли великі гідроудари в трубах. Зараз перевіряємо", - написав він у Телеграмі.

Пізніше Вілкул повідомив про трьох постраждалих.

"На зараз троє поранених. Вже доставлені в лікарню. Середньої важкості", написав він.