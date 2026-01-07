Інтерфакс-Україна
Події
17:06 07.01.2026

Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

1 хв читати
Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

Росіяни масовано атакують Кривий Ріг, наразі відомо про трьох поранених, у місті є проблеми з постачанням води та тепла, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Через аварійну зупинку електропостачання відключилися великі насосні міськводоканалу. Насосні переходять на генератори, але точно буде просадка тиску, особливо для верхніх поверхів. Також аварійно відключилися декілька великих котелень, перезапуск – біля двох годин. Також, напевно, пройшли великі гідроудари в трубах. Зараз перевіряємо", - написав він у Телеграмі.

Пізніше Вілкул повідомив про трьох постраждалих.

"На зараз троє поранених. Вже доставлені в лікарню. Середньої важкості", написав він.

Теги: #вілкул #атака_рф #кривий_ріг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 07.01.2026
Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

17:29 07.01.2026
Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

15:47 07.01.2026
УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

13:29 07.01.2026
Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

10:11 07.01.2026
Окупанти вдарили "шахедом" по підприємству в Кривому Розі, без постраждалих

Окупанти вдарили "шахедом" по підприємству в Кривому Розі, без постраждалих

16:14 06.01.2026
У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

10:01 22.12.2025
Два центри надання адмінпослуг, включаючи ветеранський, пошкоджені в Кривому Розі дроновою атакою, без жертв

Два центри надання адмінпослуг, включаючи ветеранський, пошкоджені в Кривому Розі дроновою атакою, без жертв

19:23 03.12.2025
У Кривому Розі вже четверо постраждалих, серед них дитина

У Кривому Розі вже четверо постраждалих, серед них дитина

18:58 03.12.2025
Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

17:42 26.10.2025
Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з президентами Кіпру, Євроради та Єврокомісії вступ до ЄС та посилення ППО та авіації

Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

УІНП засуджує функціонування проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві

Представники України та США обговорили в Парижі мирний трек та формати подальших контактів з європейськими партнерами

Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

Нардеп Сірко: буде добре, якщо Паризькі декларації стануть реальним планом

Бережна про проросійську підпільну школу в Києві: цей випадок підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки

Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

У міністра спорту Бідного 15 радників на громадських засадах

Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА