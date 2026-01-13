Інтерфакс-Україна
Події
11:26 13.01.2026

Помер чоловік, поранений під час атаки ворога "іскандерами" на Кривий Ріг – Вілкул

1 хв читати
Помер чоловік, поранений під час атаки ворога "іскандерами" на Кривий Ріг – Вілкул

У лікарні Кривого Рогу помер чоловік, поранений під час атаки ворога "Іскандерами", повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"У лікарні помер чоловік 67 років, поранений під час останньої атаки ворога "іскандерами" в Металургійному районі. Був дуже важкий, вибухом відірвало ногу, лікарі 5 діб боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська 8 січня завдали ракетного удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по м. Кривий Ріг. 13 людей зазнали поранень, 9 було шпиталізовано, серед них двоє неповнолітніх. Пошкоджено майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки.

Теги: #вілкул #помер #кривий_ріг #атака_рф

