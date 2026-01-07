Інтерфакс-Україна
Події
17:40 07.01.2026

Представники України та США обговорили в Парижі мирний трек та формати подальших контактів з європейськими партнерами

Делегації України та США провели в середу вже третю зустріч протягом двох днів перебування у Парижі, під час якої обговорили перспективи завершення російсько-української війни та контакти на рівні лідерів, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

"Предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. Окремо зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участі України, європейських партнерів і США. За підсумками дня готуємо детальну доповідь Президенту України", - написав Умєров в Телеграм за підсумками зустрічі у середу.

З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джошем Груенбаум.

З українського боку, крім Умєрова, в перемовинах взяли участь начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник Офісу президента Олександр Бевз.

