Кількість постраждалих від атаки на Кривий Ріг зросла до 8 осіб – Вілкул

Наразі відомо про вісьмох постраждалих від масованої ворожої атаки на Кривий Ріг, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На зараз 8 поранених, 2 з них важкі. В операційній", - написав він у Телеграмі у середу ввечері.

Раніше повідомлялось про російську масовану атаку на Кривий Ріг, наразі відомо про трьох поранених, у місті є проблеми з постачанням води та тепла, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.