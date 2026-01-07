Інтерфакс-Україна
Події
18:39 07.01.2026

Кількість постраждалих від атаки на Кривий Ріг зросла до 8 осіб – Вілкул

1 хв читати

Наразі відомо про вісьмох постраждалих від масованої ворожої атаки на Кривий Ріг, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На зараз 8 поранених, 2 з них важкі. В операційній", - написав він у Телеграмі у середу ввечері.

Раніше повідомлялось про російську масовану атаку на Кривий Ріг, наразі відомо про трьох поранених, у місті є проблеми з постачанням води та тепла, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Теги: #вілкул #постраждалі #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 07.01.2026
Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

17:55 07.01.2026
Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

17:29 07.01.2026
Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

17:06 07.01.2026
Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

15:47 07.01.2026
УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

01:24 07.01.2026
Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

16:14 06.01.2026
У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

11:44 06.01.2026
Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

08:10 06.01.2026
Херсонщина зазнала масованих обстрілів: одна людина загинула, семеро поранені, серед них дитина — ОВА

Херсонщина зазнала масованих обстрілів: одна людина загинула, семеро поранені, серед них дитина — ОВА

08:20 05.01.2026
Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

ВАЖЛИВЕ

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

ОСТАННЄ

Білий дім: Щодо Гренландії, першим варіантом Трампа "завжди є дипломатія"

У Фінляндії заарештовано суховантаж Fitburg за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю

Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

Через ворожий удар по Запоріжжю пошкоджено торговельний об'єкт – ОВА

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Стало відомо про другого загиблого через масований удар по Одесі – ОВА

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Війна не пробачає управлінських експериментів у силових інституціях — член комітету Ради з питань нацбезпеки

Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА