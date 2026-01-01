Інтерфакс-Україна
Події
08:52 01.01.2026

Дев’ятеро поранених унаслідок ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за добу — ОВА

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах за добу дістали поранення дев’ятеро людей, загалом окупаційні війська завдали 612 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"війська рф здійснили 4 авіаційних обстріли по Любицькому, Оріхову, Залізничному, Верхній Терсі. 425 БЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Григорівське, Долинське, Річне, Шевченківське, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Щербаки, Варварівку, Зелене, Білогірʼя, Дорожнянку", - йдеться в дописі.

Окупанти також завдали чотирьох ударів із реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю, Щербаках і Білогір’ю, а також здійснили 180 артилерійських обстрілів територій Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки та інших населених пунктів.

Упродовж доби надійшло 45 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

 

Теги: #наслідки #запорізька #атака

