Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних постраждали під час ворожих атак на Дніпропетровську область, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"Ворог вдарив по Синельниківщині безпілотниками. Поцілив по Слов'янській, Богинівській і Васильківській громадах. Постраждали двоє людей. Зайнялися гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Пошкоджені також ліцей, спортзал, приватна оселя. Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі понівечені транспортні засоби. Влучив противник і по Нікополю. Застосував FPV-дрони", - написав Гайваненко в Телеграм.