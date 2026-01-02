Інтерфакс-Україна
08:00 02.01.2026

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/

Двоє цивільних постраждали під час ворожих атак на Дніпропетровську область, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"Ворог вдарив по Синельниківщині безпілотниками. Поцілив по Слов'янській, Богинівській і Васильківській громадах. Постраждали двоє людей. Зайнялися гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Пошкоджені також ліцей, спортзал, приватна оселя. Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі понівечені транспортні засоби. Влучив противник і по Нікополю. Застосував FPV-дрони", - написав Гайваненко в Телеграм.

 

