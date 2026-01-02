Інтерфакс-Україна
Події
00:10 02.01.2026

Дві пожежі зафіксовано в Запоріжжі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

1 хв читати

Запоріжжя перебуває під атакою російських БпЛА, в місті зафіксовано займання у двох локаціях, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 00:04 п'ятниці.

Про перше займання Федоров повідомив о 23:45 четверга, супроводивши повідомлення фотознімком займання попід житловою п'ятиповерхівкою.

"Ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки. Попередньо, без постраждалих", - написав Федоров у черговому повідомленні.

Атака БпЛА на Запоріжжя триває.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/30930

https://t.me/ivan_fedorov_zp/30938

Теги: #запоріжжя #атаки #наслідки #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:12 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

17:35 01.01.2026
Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

08:52 01.01.2026
Дев’ятеро поранених унаслідок ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за добу — ОВА

Дев’ятеро поранених унаслідок ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за добу — ОВА

07:06 01.01.2026
У Запоріжжі кількість поранених через ворожий обстріл збільшилась до п’яти, серед них дитина – ОВА

У Запоріжжі кількість поранених через ворожий обстріл збільшилась до п’яти, серед них дитина – ОВА

04:55 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

16:23 31.12.2025
У трьох районах Запоріжжя пошкоджено житло через російський обстріл

У трьох районах Запоріжжя пошкоджено житло через російський обстріл

10:52 31.12.2025
Окупанти атакували дроном цивільну автівку, двоє людей зазнали поранень – Запорізька ОВА

Окупанти атакували дроном цивільну автівку, двоє людей зазнали поранень – Запорізька ОВА

07:59 31.12.2025
Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

02:58 31.12.2025
Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

02:39 31.12.2025
Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна не буде в НАТО і матиме проблеми з перебуванням в ЄС - ЗМІ

У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

РФ намагається переконати США, що достатньо припинити вогонь в день виборів, повідомив Бевз

Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях РФ - Генштаб про заяву Сальдо

Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

Сибіга привітав Кіпр із початком головування у Раді ЄС, Францію - у G7, Швейцарію - в ОБСЄ, наголосив на продовженні співпраці

Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА