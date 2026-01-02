Дві пожежі зафіксовано в Запоріжжі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

Запоріжжя перебуває під атакою російських БпЛА, в місті зафіксовано займання у двох локаціях, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 00:04 п'ятниці.

Про перше займання Федоров повідомив о 23:45 четверга, супроводивши повідомлення фотознімком займання попід житловою п'ятиповерхівкою.

"Ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки. Попередньо, без постраждалих", - написав Федоров у черговому повідомленні.

Атака БпЛА на Запоріжжя триває.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/30930

https://t.me/ivan_fedorov_zp/30938