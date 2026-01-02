Інтерфакс-Україна
Події
18:46 02.01.2026

Двоє цивільних постраждали від ворожих атак в Синельниківському районі - Дніпропетровська ОВА

1 хв читати

Двоє цивільних постраждали під час ворожих атак в Синельниківському районі Дніпропетровської області у п’ятницю, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Слов’янській та Васильківській громадах. Постраждали двоє людей – чоловік та жінка. Зайнялося авто. Понівечені 2 приватні будинки", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.

По Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Потерпали райцентр, Марганець, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені приватне підприємство та лінія електропередач, додав Гайваненко.

Теги: #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 02.01.2026
В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

08:00 02.01.2026
Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

07:43 31.12.2025
Двоє цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області – ОВА

08:03 30.12.2025
Ворог вдарив БпЛА по двом районам Дніпропетровської області, є постраждала

Ворог вдарив БпЛА по двом районам Дніпропетровської області, є постраждала

20:26 27.12.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області

16:32 25.12.2025
У Дніпрі чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК

У Дніпрі чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК

11:35 25.12.2025
У справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри, зокрема щодо вимагання 1,2 млн грн із застосуванням насильства

У справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри, зокрема щодо вимагання 1,2 млн грн із застосуванням насильства

07:47 18.12.2025
Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Кривому Розі

Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Кривому Розі

23:43 17.12.2025
Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

20:10 17.12.2025
У Синельниківському районі на Дніпропетровщині утворено 5 військових адміністрацій – указ

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині утворено 5 військових адміністрацій – указ

ВАЖЛИВЕ

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

Зеленський: Відсьогодні Іващенко продовжить служити країні на позиції керівника воєнної розвідки України

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані

ОСТАННЄ

Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

Уряд надав можливість чинним ПУП працювати надалі без проведення конкурсу – Міненерго

Космічні сили США в 2026 році запустять супутники для тестування орбітального дозаправлення

Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання

Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

Аварійно-рятувальна операція в Харкові триває, врятовано 12 осіб

СБС уразили об’єкти росіян на тимчасово окупованій території

За 2025 рік прикордонники зупинили 1400 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА