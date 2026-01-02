Двоє цивільних постраждали від ворожих атак в Синельниківському районі - Дніпропетровська ОВА

Двоє цивільних постраждали під час ворожих атак в Синельниківському районі Дніпропетровської області у п’ятницю, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Слов’янській та Васильківській громадах. Постраждали двоє людей – чоловік та жінка. Зайнялося авто. Понівечені 2 приватні будинки", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.

По Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Потерпали райцентр, Марганець, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені приватне підприємство та лінія електропередач, додав Гайваненко.