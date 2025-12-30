Ворог вдарив БпЛА по двом районам Дніпропетровської області, є постраждала

Російські війська вдарили безпілотниками по двом районам Дніпропетровської області, є постраждала, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Вночі по Васильківській громаді, що на Синельниківщині, агресор вдарив БпЛА. Постраждала 67-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - написав він у телеграмі.

Також зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили.

Крім того, атакував ворог і Нікопольщину. Поцілив по райцентру FPV-дроном. Люди неушкоджені.

"Як повідомили в ПвК, захисники неба збили на Дніпропетровщині 3 безпілотники", - додав Гайваненко.