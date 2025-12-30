Інтерфакс-Україна
Події
08:03 30.12.2025

Ворог вдарив БпЛА по двом районам Дніпропетровської області, є постраждала

1 хв читати
Ворог вдарив БпЛА по двом районам Дніпропетровської області, є постраждала
Фото: https://www.facebook.com/

Російські війська вдарили безпілотниками по двом районам Дніпропетровської області, є постраждала, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Вночі по Васильківській громаді, що на Синельниківщині, агресор вдарив БпЛА. Постраждала 67-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - написав він у телеграмі.

Також зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили.

Крім того, атакував ворог і Нікопольщину. Поцілив по райцентру FPV-дроном. Люди неушкоджені.

"Як повідомили в ПвК, захисники неба збили на Дніпропетровщині 3 безпілотники", - додав Гайваненко.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

