Зеленський: Відсьогодні Іващенко продовжить служити країні на позиції керівника воєнної розвідки України

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко продовжить виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції керівника воєнної розвідки України, повідомив президент Володимир Зеленський після наради з ним.

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, під час наради Іващенко доповів про загальну ситуацію навколо України та актуальні загрози. Зеленський додав, що Україна надалі фокусується на зменшенні російського економічного по"Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати", – зазначив Зеленський.еленський.

Радник з комунікацій президента Дмитро Литвин повідомив журналістам, що президент має намір призначити Іващенка керівником воєнної розвідки, але зазначив, що "тут купа процедур".

Як повідомлялося, колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прийняв пропозицію президента очолити Офіс глави держави.

Офіційно документ про призначення Іващенка очільником ГУР на сайті президента поки не опублікований.