Інтерфакс-Україна
Події
17:18 02.01.2026

Зеленський: Відсьогодні Іващенко продовжить служити країні на позиції керівника воєнної розвідки України

1 хв читати
Зеленський: Відсьогодні Іващенко продовжить служити країні на позиції керівника воєнної розвідки України
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко продовжить виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції керівника воєнної розвідки України, повідомив президент Володимир Зеленський після наради з ним.

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, під час наради Іващенко доповів про загальну ситуацію навколо України та актуальні загрози. Зеленський додав, що Україна надалі фокусується на зменшенні російського економічного по"Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати", – зазначив Зеленський.еленський.

Радник з комунікацій президента Дмитро Литвин повідомив журналістам, що президент має намір призначити Іващенка керівником воєнної розвідки, але зазначив, що "тут купа процедур".

Як повідомлялося, колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прийняв пропозицію президента очолити Офіс глави держави.

Офіційно документ про призначення Іващенка очільником ГУР на сайті президента поки не опублікований.

Теги: #іващенко #воєнна_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 12.11.2025
РФ втратить щонайменше $37 млрд бюджетних нафтогазових доходів за підсумками 2025 р. - Зеленський

РФ втратить щонайменше $37 млрд бюджетних нафтогазових доходів за підсумками 2025 р. - Зеленський

09:34 09.05.2025
СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

13:39 28.03.2024
Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

15:04 07.09.2022
Зеленський: Воєнна розвідка України - одна з найфаховіших та найрезультативніших у світі

Зеленський: Воєнна розвідка України - одна з найфаховіших та найрезультативніших у світі

10:37 18.08.2020
МОЗ має намір створити окремий регуляторний орган з оцінки медтехнологій

МОЗ має намір створити окремий регуляторний орган з оцінки медтехнологій

17:31 16.12.2015
Борис Колесніков вніс заставу за екс-заступника міністра юстиції Іващенка - Лукаш

Борис Колесніков вніс заставу за екс-заступника міністра юстиції Іващенка - Лукаш

16:45 04.04.2014
Суд у Києві визнав несудимим колишнього в. о. міністра оборони Іващенка

Суд у Києві визнав несудимим колишнього в. о. міністра оборони Іващенка

12:51 24.04.2013
Іващенко побоюється, що Генпрокуратура хоче запроторити його за ґрати

Іващенко побоюється, що Генпрокуратура хоче запроторити його за ґрати

11:32 29.03.2013
Захист Іващенка підготував нові позови до ЄСПЛ

Захист Іващенка підготував нові позови до ЄСПЛ

13:41 12.03.2013
Вищий спецсуд підтвердив законність вироку Іващенку

Вищий спецсуд підтвердив законність вироку Іващенку

ВАЖЛИВЕ

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

ОСТАННЄ

Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

Держдеп США рекомендує громадянам підготувати заповіт і побажання щодо похорону перед подорожжю до Росії

Херсонська ТЕЦ не може працювати у звичайному режимі через удари РФ – глава "Нафтогазу"

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

Запрацювала інклюзивна версія сайту ДП "Ліси України"

Росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами", постраждали 30 осіб

У призначенні Буданова керівником ОП є ризик отримати закриту політико-силову вертикаль — Фріз

"Рарог" розширився до рівня бригади

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Призначення Буданова керівником Офісу президента - сигнал військовим щодо можливості будувати карʼєру після війни - Арахамія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА