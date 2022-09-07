Президент України Володимир Зеленський у день 30-ї річниці воєнної розвідки України підписав указ про встановлення в Україні Дня воєнної розвідки, повідомляє пресслужба глави держави.

"Можу сказати цілком упевнено: воєнна розвідка України є однією з найбільш фахових і результативних у світі. І це не просто оцінка, це - факт, який ви доводите щодня в боях за нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність, за наші сім’ї, в боротьбі за нашу землю та майбутнє", - наголосив Зеленський на зустрічі з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Маріїнському палаці.

Як зазначив президент, про більшість успіхів розвідки не можна говорити публічно, але беззаперечним результатом її діяльності є досягнення України на полі бою, визволення українських територій від російських окупантів.

Зеленський переконаний, що операції воєнної розвідки займуть одне із визначальних місць в історії перемоги України у цій війні. Зокрема, за його словами, важливих результатів було досягнуто біля Києва, на острові Зміїному, у Харкові, на Донбасі, у Маріуполі, під час захисту "Азовсталі" та на інших напрямках, а також у тилу ворога.

"І ми пам'ятаємо, наскільки небезпечними є завдання, які ви щодня виконуєте, і якою ціною здобувається перемога нашої держави в цій війні", - зазначив він.

Президент також зазначив, що українські військові розвідники швидко набувають нового досвіду і стали однією з основ української державності. Велика заслуга у цьому ГУР МО України, яке успішно координує дії всіх спеціальних підрозділів силових структур і є надзвичайно ефективним центром усієї української розвідувальної спільноти.

Крім того, президент вручив ордени та медалі працівникам ГУР Міноборони за особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку.

Глава держави також вручив ордени "Золота Зірка" Героям України та сім'ям загиблих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.

Зокрема, орден із рук Володимира Зеленського отримали рідні Героя України майора Юрія Назарука, який загинув на початку червня, виконуючи бойові завдання в місті Сєвєродонецьку Луганської області. Орден "Золота Зірка" одержали також члени родини молодшого лейтенанта Олександра Чуба, який у березні-червні виконував спеціальні завдання в різних регіонах країни. Він загинув під час виконання бойового завдання в Сєвєродонецьку.