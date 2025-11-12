РФ втратить щонайменше $37 млрд бюджетних нафтогазових доходів за підсумками 2025 р. - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У 2025 році фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти, за підсумками цього року Росія втратить щонайменше $37 млрд бюджетних нафтогазових доходів, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

"Є важливі результати нашого спільного з партнерами тиску на Росію. У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Крмі того, російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор втрачають ще десятки мільярдів доларів. Президент пояснив, що все це обмежує російську воєнну машину.

"Працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції. Визначені також напрямки подальшого нашого санкційного тиску", - зазначив він.

Глава держави подякував усім партнерам, які завдають "цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше".

"І окремо сьогодні обговорили з керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном", - повідомив Зеленський.