13:34 12.01.2026

Трамп: у Зеленського немає козирів, в нього є лише Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у президента України Володимира Зеленського "немає жодних козирів".

"У нього немає козирів. У нього не було – у нього не було козирів з першого дня. Зараз у нього є тільки одна річ – Дональд Трамп", – заявив Трамп в інтерв’ю The New York Times.

Він додав, що "якщо у нього не буде Дональда Трампа, це буде повна катастрофа, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають".

Відповідаючи на запитання про терміни мирних переговорів, Трамп наголосив, що графіка не існує.

"Ми робимо все, що в наших силах. У мене немає графіка. Якщо ми робимо все, що в наших силах, я просто хотів би побачити війну. Для нас це не так, я думаю, що якби я не був залучений, це могло б перерости в третю світову війну. Все йшло дуже погано, дуже погано. Це більше не повториться", - заявив він.

Трамп також зазначив що, на його думку, зараз обидві сторони готові до угоди.

"У мене були випадки, коли я домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на цьому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Я думаю, що зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це з'ясуємо", - наголосив він.

