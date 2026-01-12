Інтерфакс-Україна
16:14 12.01.2026

Майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі держархівів України в 2025р. - голова Укрдержархіву

Майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі державних архівів України протягом 2025 року, повідомив голова Державної архівної служби України (Укрдержархів) Анатолій Хромов.

"52,7 млн цифрових копій документів створено в системі державних архівів України протягом 2025 року", - написав Хромов в мережі Facebook.

Він наголосив, що таким чином Україна у співпраці з партнерами встановила новий рекорд за показниками оцифрування архівних документів.

Як повідомлялося, у березні 2025 року голова Укрдержархіву Анатолій Хромов заявляв, що в Україні оцифровано 4% від усього Національного архівного фонду, а у найближчі три-чотири роки планується повністю оцифрувати всі генеалогічні джерела.

За його словами, у 2023 році самостійно і разом з партнерами в Україні оцифрували понад 21 млн цифрових копій, що є другим результатом у світі по швидкості оцифрування, а за 2024 рік було зроблено 34 млн цифрових копій. Він допускав, що в 2025 році Україна очолить світовий рейтинг по швидкості оцифрування архівів загалом.

