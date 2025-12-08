Міноборони: 100% війська буде використовувати цифрові системи SAP, "Імпульс" і "Майно" до кінця 2026р

До кінця 2026 року 100% українського війська буде використовувати цифрові системи управління логістичним забезпеченням SAP, обліку військових "Імпульс" і управління матеріальними засобами, озброєнням та військовою технікою у службах забезпечення "Майно", повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

"Ми хочемо зробити ментальний перехід у нашому війську від Excel-табличок, до яких всі звикли, від паперових звітів, на які все ще ми орієнтуємося, ми хочемо перейти до культури дашбордів. Культура дашбордів дозволяє збирати дані у великих масивах, аналізувати, бачити тренди і приймати зважені рішення, які базуються не просто на даних на даний момент, але і на аналітиці та історичні динаміці", - сказала Ферчук на Digital Defence Forum в понеділок у Києві.

За її словами, на сьогодні близько 1 тис. військових частин, складів, баз, арсеналів уже працюють із системою SAP, у 259 частинах розгорнута система "Імпульс", а також в першому кварталі 2026 року очікується запуск інформаційної системи "Майно".

Ферчук розповіла, що на сьогодні в системі SAP 4525 користувачів на всіх рівнях (тактичний, оперативний, стратегічний).

Що стосується системи "Імпульс", Ферчук зазначила, що Сухопутні війська на сьогодні показують найкращі темпи впровадження, а до кінця грудня вона буде поширюватися на Сили безпілотних систем.

"За допомогою ключових продуктів, що будуть базуватися на військовій версії SAP, як ядрі на цифровізації процесів, і українських розробок, таких як "Імпульс" і "Майно", але не тільки ці системи, їх буде більше, ми забезпечимо за 2026 рік повну цифровізацію процесів по управлінню особовим складом, управлінню фінансами і управління матеріальними цінностями, озброєнням і військовою технікою", - заявила заступниця міністра.

Як повідомляється, "Імпульс" – це цифрова система обліку військовослужбовців у Збройних Силах України. Вона оптимізує роботу служб персоналу, забезпечує швидкий доступ до актуальної інформації про людей та формування узгоджених звітів чи швидке генерування документів. "Імпульс" створений Центром масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з багаторічним цивільним досвідом роботи в українських та міжнародних ІТ-компаніях. Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міністерства оборони України та ЗСУ.