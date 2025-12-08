Інтерфакс-Україна
Події
17:47 08.12.2025

ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

1 хв читати
ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити, заявив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий.

"ТЦК під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити, всі інші можуть отримати свої послуги онлайн, або через ЦНАПи", - сказав Берестовий на Digital Defence Forum в понеділок у Києві.

Він розповів, що крім мобілізації ТЦК і СП на сьогодні займаються ще великою кількістю роботи, зокрема: 4,2 млн офлайн-відвідувань на рік в ТЦК не стосуються мобілізації, з яких 500 тис. звернень щодо відстрочок, 150-180 тис. - постановка на облік, 400 тис. - уточнення даних, 200 тис. - видача паперових облікових документів, 900 тис. - довідки про бронювання, понад 2 млн - відмітки про відпустку, 400 тис. - отримання проїзних талонів, а також тисячі звернень за довідками про проходження служби і сервіси для бізнесу.

Серед іншого Берестовий розповів, що минулого року було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами через "Укрпошту".

Як повідомлялося, військовий омбудсмен Ольга Решетилова вважає, що військовослужбовці не мають виконувати безпосереднє затримання і доставку військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування військовозобов’язаних.

Теги: #digital_defence_forum #міноборони #тцк_та_сп #берестовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 08.12.2025
Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

17:54 08.12.2025
Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

17:46 08.12.2025
В "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до держбюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку - Міноборони

В "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до держбюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку - Міноборони

17:44 08.12.2025
На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

17:35 08.12.2025
Міноборони України: В системі Delta понад 200 тис. користувачів, в планах на 2026р - інтеграція ШІ

Міноборони України: В системі Delta понад 200 тис. користувачів, в планах на 2026р - інтеграція ШІ

17:23 08.12.2025
В "Армія+" уже понад 1 млн користувачів, Міноборони запускає новий етап розвитку застосунку

В "Армія+" уже понад 1 млн користувачів, Міноборони запускає новий етап розвитку застосунку

17:19 08.12.2025
У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

17:31 04.12.2025
Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

20:07 01.12.2025
Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

19:21 28.11.2025
У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

Міноборони: 100% війська буде використовувати цифрові системи SAP, "Імпульс" і "Майно" до кінця 2026р

У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

ОСТАННЄ

Глава МВС: встановлено учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це хлопці віком від 17 до 21 року

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

БЕБ та JustGroup уклали меморандум щодо розвитку управлінської команди та посилення інституційної спроможності

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

На Сумщині викрито трьох шахраїв, які виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового

За 4 місяці через DOT-Chain Defence поставлено понад 144 тис. дронів та іншої техніки на 6,2 млрд грн - Шмигаль і Жумаділов

Міноборони: 100% війська буде використовувати цифрові системи SAP, "Імпульс" і "Майно" до кінця 2026р

Завдяки цифровізації останні місяці процес мобілізації став ефективнішим, ніж був раніше - Федоров

САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно голови облради та його дружини - народної депутатки

Стармер, Макрон і Мерц підтримують мирні переговори для досягнення сталого миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА