ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити, заявив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий.

"ТЦК під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити, всі інші можуть отримати свої послуги онлайн, або через ЦНАПи", - сказав Берестовий на Digital Defence Forum в понеділок у Києві.

Він розповів, що крім мобілізації ТЦК і СП на сьогодні займаються ще великою кількістю роботи, зокрема: 4,2 млн офлайн-відвідувань на рік в ТЦК не стосуються мобілізації, з яких 500 тис. звернень щодо відстрочок, 150-180 тис. - постановка на облік, 400 тис. - уточнення даних, 200 тис. - видача паперових облікових документів, 900 тис. - довідки про бронювання, понад 2 млн - відмітки про відпустку, 400 тис. - отримання проїзних талонів, а також тисячі звернень за довідками про проходження служби і сервіси для бізнесу.

Серед іншого Берестовий розповів, що минулого року було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами через "Укрпошту".

Як повідомлялося, військовий омбудсмен Ольга Решетилова вважає, що військовослужбовці не мають виконувати безпосереднє затримання і доставку військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування військовозобов’язаних.