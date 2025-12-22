Інтерфакс-Україна
Події
17:20 22.12.2025

Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

2 хв читати
Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ
Фото: https://t.me/DIUkraine/

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов високо оцінює роль команди від Сполучених Штатів у переговорах про досягнення миру у російсько-українській війні та "з оптимізмом дивиться у майбутнє", пише Forbes.

"Тепер, коли Буданов бере участь у переговорах особисто, він має ідеальну можливість оцінити наміри Америки, читаючи тонкі натяки та відкриті вимоги команди Білого дому. Він був напрочуд позитивним: "Насправді, вони привнесли новий імпульс та енергію в цей процес. Можу сказати, що я з оптимізмом дивлюся в майбутнє", - зазначив очільник ГУР в інтерв'ю Forbes.

Видання зазначає, що на даний момент переговори є настільки багаторівневими, з такою кількістю рухомих частин, що для їхнього пояснення знадобилася б ціла книга. "Багатосторонні та складні, а не просто двосторонні", –висловився Буданов.

Зазначається, що нова українська переговорна команда готова взятися за складні, ключові питання, такі як статус майбутніх нейтральних зон та їх захист від поглинання Росією за допомогою того, що Буданов називає "механізмом реагування на порушення". Коротко кажучи, реальні гарантії безпеки.

У відповідь на запитання чи продовжується обмін розвідданими між США та Україною, Буданов відповів: "Так, звичайно, насправді він збільшується з кожним днем".

Також він прокоментував перебіг подій у нещодавньому корупційному скандалі (йдеться про "плівки Міндича" – ІФ-У) що це "послабив авторитет України, її репутацію та підтримку серед союзників".

"Ситуація стабільна. Сьогодні більшість країн мають проблеми з корупцією. Важливим є верховенство права та процедурна здатність уряду вирішувати проблеми конституційним та прозорим чином. Україна здатна це робити навіть у умовах екзистенційного конфлікту. Залучені особи були звільнені з посад, і зараз триває судовий процес", - заявив Буданов.

"Відносини зі США є надзвичайно важливими для України, як зараз, так і в майбутньому. Але це багатоетапний процес, який триватиме десятиліттями. Ми як нація зробили один із наших цивілізаційних виборів на користь США. Ми розуміємо, що обидві сторони повинні отримувати вигоду від цих відносин у короткостроковій і довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включаючи торгівлю, спільний розвиток, комунікації та багато іншого. Був час, коли Україна була однією з найбільш промислово розвинених країн світу. Ми можемо повернутися до цього статусу. Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення і наша рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо", - підсумував глава військової розвідки.

Теги: #міноборони #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 22.12.2025
МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

14:17 22.12.2025
Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

11:47 19.12.2025
Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

20:18 18.12.2025
Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

09:31 17.12.2025
Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

11:53 16.12.2025
Концепцію розвитку підводного розмінування напрацювали в Міноборони

Концепцію розвитку підводного розмінування напрацювали в Міноборони

10:45 16.12.2025
На "Рамштайні" партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України - Міноборони

На "Рамштайні" партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України - Міноборони

19:35 12.12.2025
Міністр оборони: Ми побудували цілісну систему управління антикорупційною діяльністю

Міністр оборони: Ми побудували цілісну систему управління антикорупційною діяльністю

12:25 11.12.2025
У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

14:02 10.12.2025
Міноборони вперше закупить універсальні польові тенти для військових — бронековдри на суму 132 млн грн

Міноборони вперше закупить універсальні польові тенти для військових — бронековдри на суму 132 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

ОСТАННЄ

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

Свириденко: сподіваюся, що найближчими тижнями міністри енергетики і юстиції будуть призначені

РФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – ЗеленськийРФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – Зеленський

Уряд спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях

Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА