Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

Фото: https://t.me/DIUkraine/

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов високо оцінює роль команди від Сполучених Штатів у переговорах про досягнення миру у російсько-українській війні та "з оптимізмом дивиться у майбутнє", пише Forbes.

"Тепер, коли Буданов бере участь у переговорах особисто, він має ідеальну можливість оцінити наміри Америки, читаючи тонкі натяки та відкриті вимоги команди Білого дому. Він був напрочуд позитивним: "Насправді, вони привнесли новий імпульс та енергію в цей процес. Можу сказати, що я з оптимізмом дивлюся в майбутнє", - зазначив очільник ГУР в інтерв'ю Forbes.

Видання зазначає, що на даний момент переговори є настільки багаторівневими, з такою кількістю рухомих частин, що для їхнього пояснення знадобилася б ціла книга. "Багатосторонні та складні, а не просто двосторонні", –висловився Буданов.

Зазначається, що нова українська переговорна команда готова взятися за складні, ключові питання, такі як статус майбутніх нейтральних зон та їх захист від поглинання Росією за допомогою того, що Буданов називає "механізмом реагування на порушення". Коротко кажучи, реальні гарантії безпеки.

У відповідь на запитання чи продовжується обмін розвідданими між США та Україною, Буданов відповів: "Так, звичайно, насправді він збільшується з кожним днем".

Також він прокоментував перебіг подій у нещодавньому корупційному скандалі (йдеться про "плівки Міндича" – ІФ-У) що це "послабив авторитет України, її репутацію та підтримку серед союзників".

"Ситуація стабільна. Сьогодні більшість країн мають проблеми з корупцією. Важливим є верховенство права та процедурна здатність уряду вирішувати проблеми конституційним та прозорим чином. Україна здатна це робити навіть у умовах екзистенційного конфлікту. Залучені особи були звільнені з посад, і зараз триває судовий процес", - заявив Буданов.

"Відносини зі США є надзвичайно важливими для України, як зараз, так і в майбутньому. Але це багатоетапний процес, який триватиме десятиліттями. Ми як нація зробили один із наших цивілізаційних виборів на користь США. Ми розуміємо, що обидві сторони повинні отримувати вигоду від цих відносин у короткостроковій і довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включаючи торгівлю, спільний розвиток, комунікації та багато іншого. Був час, коли Україна була однією з найбільш промислово розвинених країн світу. Ми можемо повернутися до цього статусу. Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення і наша рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо", - підсумував глава військової розвідки.