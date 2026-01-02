ГУР МО оприлюднило видео із деталями спецоперації із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відео із деталями спеціальної операції із інсценування загибелі Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.

"Для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель. Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував "наслідки удару" – палаючу автівку", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР МО.

За повідомленням, замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" – $ 500 тис., які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.