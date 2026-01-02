Інтерфакс-Україна
13:37 02.01.2026

ГУР МО оприлюднило видео із деталями спецоперації із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відео із деталями спеціальної операції із інсценування загибелі Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.

"Для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель. Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував "наслідки удару" – палаючу автівку", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР МО.

За повідомленням, замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" – $ 500 тис., які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.

