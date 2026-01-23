Зеленський сказав, що хотів би укласти угоду – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що має запевнення з боку президента України Володимира Зеленського про бажання укласти мирну угоду. Про це Трамп сказав на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами, яке транслював YouTube-канал Білого дому.

"Гадаю, що Путін хотів би все. Можливо, він і хоче, але він не досягне цього, якщо ми не укладемо угоду. Але сьогодні у нас була хороша зустріч з президентом (Зеленським – ІФ-У), авжеж, я вважаю, що це була дуже хороша зустріч… Зараз я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду… Він (Зеленський ІФ-У) сказав, що хотів би укласти угоду сьогодні. Параметри відомі загалу. Це вже не так, що ми обговорюємо речі, які обговорювалися протягом шести чи семи місяців. І він прийшов і сказав, що хоче укласти угоду, бо я не був у цьому впевнений", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=8xERuYqAbVs