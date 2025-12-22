Рютте відкинув припущення, що США залишать Україну без підтримки, а Європу – без оборони - ЗМІ

США не припинять підтримувати Україну і не вийдуть з колективної оборони Європи, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому у неділю.

"Я взагалі не вважаю, що це станеться. Наразі ми бачимо, що обмін інформацією та постачання зброї до України тривають. У Гаазі ми стали свідками великого прориву президента Трампа у зовнішній політиці: 5-відсоткова мета для витрат на оборону та зобов'язання підтримувати Україну сильною. Тільки на цей рік ми запланували поставки на суму 5 мільярдів доларів для України. Наразі близько 4,3 мільярда з них фінансово забезпечені. Ми працюємо над тим, щоб продовжити це наступного року. Тож ситуація є доброю", - відповів Рютте на питання про ймовірну відмову США продовжувати підтримку України.

Так само скептично генсек НАТО поставився й до припущень про бажання США "вийти з Європи". На його думку немає жодних сумнівів, що США залишаються партнером європейських держав у питаннях безпеки і колективної оборони.

"Безумовно! Трамп чітко висловив свою підтримку НАТО, але також чітко висловив очікування, що ми значно збільшимо наші витрати. І ми це робимо. Німеччина це робить – і я дуже вражений. Європейці беруть на себе відповідальність у цій коаліції добровольців, вони захищають східний фланг, Балтію – під чітким європейським керівництвом. Все це показує: ми діємо. І США чітко заявили, що залишаються залученими в Європі – як у ядерній, так і в конвенційній сфері. Вихід з Європи не обговорюється", - сказав Рютте.

Також він вказав причини, через які НАТО "має безпосереднє значення для безпеки США".

"По-перше: безпечна Європа означає безпечну Америку. По-друге: Арктика – сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і Росія активно діють там. Для безпеки материкової частини США безпечна Арктика має вирішальне значення, і ми можемо досягти цього лише спільно. По-третє: Північна Атлантика – щоб захистити США, ми маємо забезпечити безпеку Північної Атлантики. Це також можливо лише спільно з НАТО. Отже, США мають прямий інтерес у збереженні безпеки в НАТО. Довгий час існував великий фактор, що заважав цьому: ми, європейці, витрачали занадто мало. Зараз ми надолужуємо згаяне", - зазначив Рютте.

Джерело: https://www.bild.de/news/ausland/nato-bereitet-sich-auf-kriegsgefahr-in-europa-vor-6942b3d792f621656f7915f5