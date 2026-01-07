Інтерфакс-Україна
Події
15:52 07.01.2026

Буданов буде займатися питанням обмінів військовополонених – Зеленський

1 хв читати
Буданов буде займатися питанням обмінів військовополонених – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим будуть займатися питання обмінів військовополонених, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Питанням щодо обмінів займався координаційний штаб. І займався також і Кирило Буданов, і Служба безпеки, і голова мого Офісу Андрій Єрмак. І завжди людина на цій посаді повинна займатися, тому що це дуже важлива питання. Тому новий очільник Офісу буде займатися і обмінами також. Разом із Рустемом Умєровим", - сказав він журналістам у середу.

Президент зазначив, що це одне з питань української переговорної групи, а пауза у обмінах пов’язана з тим, що для Росії - це тиск на Україну.

"Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росії, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче. І тому вона саме все це гальмує. Будемо робити все, щоб розблоковувати обміни військовополонених", - пояснив Зеленський.

Теги: #військовополонені #буданов #зеленський

