Буданов провів нараду з військовими та правоохоронцями щодо корупції в ТЦК та СЗЧ в армії

Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Розширена нарада на теми корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та численних випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) військовослужбовцями була проведена за участі очільників оборонних та правоохоронних відомств, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному - протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії. Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", - написав Буданов в Телеграм у суботу за підсумками наради.

Він також наголосив, що корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах – це "проблеми, які впливають на нашу обороноздатність".